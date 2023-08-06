أسعار تذاكر حفلتي عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية.. تبدأ من 520 جنيها

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين، مساء اليوم الأحد وغدًا الإثنين، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي يتفاعل معها جمهوره، حيث اعتاد على تقديم حفلتين سنويا ضمن مهرجان إسكندرية الصيفي وكلاهما يكونان كاملان العدد.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار حفلتي عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية وطرق الحجز تسهيلا على المواطنين الراغبين في حضور فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرين على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

أسعار تذاكر حفلتي عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية

وجاءت أسعار تذاكر حفلتي عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية مقسمة إلى 4 فئات، كالتالي:

- الأولى بمبلغ 520 جنيها.

- الثانية بمبلغ 720 جنيها.

- الثالثة بمبلغ 820 جنيها.

- الأخيرة بمبلغ 920 جنيها.

طرق حجز تذاكر حفلتي عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية

ويمكن حجز تذاكر حفلتي عمر خيرت في مكتبة الإسكندرية من خلال شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية شارع بورسعيد بالشاطبي، يوميًا من الساعة 9.00 صباحا إلى 7.00 مساء، حيث يظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية حتى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.

كما يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة من هـنـا، وتشمل أسعار التذاكر من خلال الإنترنت رسوم خدمة إضافية، وتُسلَّم من شباك التذاكر.