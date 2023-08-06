تجديد حبس عنصرين إجراميين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة بـ7 ملايين جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الإسماعيلية.

وعن تفاصيل الواقعة، أسفرت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة بالإسماعيلية، إلى قيام شخصين بالاتجار في المخدرات، وعقب تقنيين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلوجرام، بالإضافة إلى كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، كما قدرت المضبوطات بـ7,120,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية لتجارة المخدرات

وعن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، قال حسام همام المحامي إن المادة رقم 34 من قانون العقوبات توضح أن عقوبة الاتجار في المخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.