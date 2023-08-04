لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الاختبار الرياضي في كلية الشرطة

لا بد من أن يجتاز طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كلية الشرطة اختبارات القبول الثمانية ومن بينها الاختبار الرياضي، ويكون الاستعداد لهذا الاختبار مع تلقي الطالب رسالة على هاتفه يتحديد موعد الاختبار الرياضي والدخول من البوابة رقم 5 في أكاديمية الشرطة عند الثامنة صباحًا.

ملابس رياضية

ويتلقى طلاب الثانوية العامة الراغبون في دخول كلية الشرطة رسالة بضرورة الحضور بملابس رياضية يوم الاختبار الرياضي عبارة عن «كوتش، وشورت وتيشرت» مع إحضار الأوراق الثوبتية، وهي بطاقة الرقم القومي وصحيفة حالة جنائية وصور شخصية، بحسب حديث اللواء عبد الوهاب الراعي الأستاذ في الأكاديميات العسكرية والشرطية».

تمرين الضاحية

عقب وصول طلاب الثانوية العامة إلى أكاديمية الشرطة يستقبلهم أحد الطلاب في الكلية ويصطحبهم حتى مكان التدريب وهو عبارة عن ساحة رياضية كبيرة ومفتوحة ويبدأ الاختبار الرياضي بـ«الضاحية» وهو العدو مسافة 20 مترًا، ثم تخطي مانع ارتفاعه 80 سنتمتر، وبطول مترين، ثم تجد كرة تعدو بها مسافة 10 أمتار تحت مانع ارتفاعه نحو 80 سنتمترا وطوله مترين، وثم تتلقى الأمر بتركها والقفز فوق صندوق ارتفاعه متر، وكل ذلك مع حساب الوقت المحدد للاختبار الرياضي.

العقلة والوثب من الثبات

وتستكمل الاختبارات البدنية في اليوم الرياضي بـ«العقلة»، والوثب من الثبات لمسافة حوالى 2.40 سنتمتر، وأخيرًا ثني الجذع للأمام من وضع الجلوس للوصول الى أبعد مسافة باليدين، وتمارين الضغط وأقلها 10 مرات.

قفزة الثقة

وبعد الانتهاء من الاختبارات البدنية ومهارة الحركة تأتي «قفزة الثقة»، وهي القفز فوق حمام سباحة من منصة على ارتفاع قرابة 5 أمتار في عمق 5 أمتار، ويتم إجراؤه عقب ملء كارت قفزة الثقة وتقديمه للضابط المختص، ويكون أمامه حتى يكتب عليه درجة المهارة ونتيجتها، ولاجتيازه لا بد من القفز عقب مناداة اسمك دون أي تردد، حتى لا ترسب أو تكون النتيجة غير لائق، كما يكون في حمام السباحة منقذين لمساعدة الطلاب من الغرق.