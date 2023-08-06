حبس تاجر مخدرات بأسوان.. «بيخزن المواد المخدرة في بيته»

أمرت جهات التحقيق بأسوان بحبس عنصر إجرامي شديد الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة ولمعرفة السجل الإجرامي للمتهم، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بالجدول الأول أم لا.

تضرر أهالي القرية من المتهم

وكشفت التحقيقات أن المتهم كشفه منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتضرر عدد من أهالي إحدى قرى أسوان من المتهم لاتخاذه من منزله وكرا للترويج للمواد المخدرة.

عنصر إجرامي شديد الخطورة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سبق إتهامه فى العديد من القضايا وتم ضبطه بحوزته 2 بندقية آلية - 8 خزائن سلاح آلى - بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات – 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 20 كيلوجراما من مخدر البانجو - كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى.