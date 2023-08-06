رئيس «طاقة النواب»: قناة السويس الجديد أبرز المشروعات القومية في عهد السيسي

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات القومية في كل أنحاء مصر ستحقق نقلة نوعية لمصر رغم الظروف الاقتصادية وستثبت الأيام ذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر عيدا قوميا لكل المصريين؛ لأنه أهم وأول المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات، مؤكدًا أن القناة حققت طفرة نوعية من حيث حجم الإيرادات التي تحققها بشكل يومي بالدولار وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المصري، بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال إضافة لزيادة الأعماق مما سمح بمرور أكبر الناقلات والسفن في العالم بالقناة الجديدة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تعظيم العائد من القناة، وحققت أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة؛ مما يوفر الأموال التزاحم ويقلل من زمن عبور السفن للقناة وبالتالي، زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن.

تصنيف القناة كأفضل ممر ملاحي في العالم

وأشار إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أنه خلال الفترة المقبلة من المتوقع زيادة كبيرة في العائد مع النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، موضحًا أن القناة الجديدة وتنمية الخدمات اللوجستية وتطوير المواني يساعد على تصنيف القناة كأفضل ممر ملاحي في العالم، ويقلل من البحث عن قنوات بديلة مما يزيد من التنافسية العالمية لقناة السويس كأهم ممر مائي في العالم.