«القاهرة الإخبارية»: الهجمات السيبرانية تهدد أمن المعلومات (فيديو)

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الهجمات السيبرانية.. خطر متزايد يهدد أمن المعلومات»، حيث يعيش العالم مراحل متطورة من التقدم التكنولوجي الذي بات لا يمكن للأشخاص الاستغناء عنه في حياتهم اليومية.

التكنولوجيا وتسهيل إنجاز الأعمال

وبحسب التقرير، تعد التكنولوجيا من الأدوات المساعدة والمساهمة بشكل كبير في تسهيل الأعمال وإنجازها، ولم تترك أي مجال أو قطاع إلا وتضع بصمتها الإيجابية فيها، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الاستخدام وتسريع وإنجاز المهمات والأعمال.

جرائم الإنترنت واختراق الحسابات

وبالرغم من أهمية التقنيات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، إلا أنه يوجد ما يتم تسميتهم مجرمي الإنترنت ومخترقي الحسابات والمعلومات والبيانات الشخصية القائمين بشأن ما يسمى «الهجمات السيبرانية» على مستخدمي التقنيات أو التكنولوجيا بصفة عامة، والذين بسببهم حرصت العديد من الدول على وضع الأنظمة والضوابط التي تعمل على حماية المتعاملين مستخدمي التقنيات التكنولوجية الحديثة لحفظ كل ما يخصهم من بيانات ومعلومات ومعاملات خاصة بهم.