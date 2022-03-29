«معلومات الوزراء» ينفذ مناورة لمحاكاة سيناريوهات الهجمات السيبرانية ومواجهتها

نفذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، مناورة لمحاكاة الهجمات السيبرانية، لقياس مدى الاستجابة والجاهزية لمواجهتها، على مدار يومي 29 و28 مارس الحالي، بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وبمشاركة وزارات «الطيران المدني، الموارد المائية والري، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، المالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، إضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المحطات النووية.

الأمن السيبراني وتأمين البيانات والمعلومات

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنّ المناورة تأتي اتساقا مع اهتمام الدولة المصرية بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات والمعلومات وذلك في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.وفي إطار الحرص المستمر على قياس مدى الجاهزية والاستجابة لمواجهة الهجمات السيبرانية على المستوى الوطني، والتصدي لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

محاكاة سيناريوهات الهجمات السيبرانية

وتابع المركز، أنّ المناورة تهدف لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية، لتعزيز التواصل والمشاركة في قياس مدى الاستجابة والجاهزية لمواجهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، حيث يستهدف التدريب تنفيذ المناورات السيبرانية بمشاركة 28 جهة على مرحلتين على مستوى الوزارات والجهات الحكومية.

وتأتي استجابة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للمشاركة في تنفيذ المناورة السيبرانية في إطار رئاسة المركز للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016، والتي تولي اهتماما كبيرا بالتدريب والتوعية ومتابعة الخطط التنفيذية للجهات المختلفة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وينسق قطاع إدارة الأزمات والكوارث، مع الجهات المستهدفة بالمناورة، وتحديد فرق عمل الاستجابة للهجمات السيبرانية بكل جهة، والتواصل مع الجهات الوطنية لتحديد توقيت ومستوى التدريب، وأن تكون غرفة العمليات المركزية هي الغرفة الرئيسية لإدارة فعاليات المناورة، وذلك عبر تطبيق Microsoft teams.

التصدي للهجمات السيبرانية

وتولى المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG- CERT، مسؤولية التدريب الفني للجهات المشاركة، وتوفير المنصات التفاعلية اللازمة للجهات المشاركة، وتقييم أدوارهم الفنية، ومتابعة تنفيذ الجهات المشاركة لأدوارها في السيناريو. وبدأت فعاليات المناورة السيبرانية الوطنية الأولى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، بهدف رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات السيبرانية.

وتناولت المناورة الأولى التي عقدت عن بعد، تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، آليات الاستجابة والدفاع، من خلال محاكاة التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات والعمل على صدها، ومساعدة المؤسسات على فهم جاهزية دفاعاتها للتصدي للتهديدات السيبرانية التي قد تترصد بها، وشملت مواضيع تقنية مثل هجمات تشويه المواقع Website Defacement وهجمات حجب الخدمة DDoS وهجمات فيروس الفدية Ransomware وهجمات التصيد الإلكتروني Phishing.

وجرى عقد عروض تمهيدية قبل كل محاكاة سيبرانية وتقديم شرح وافٍ للخطوات اللازم اتباعها للتعامل مع هذه الأنواع من الحوادث السيبرانية، تلاها ورشة عمل للتحديات الخاصة بالمناورة السيبرانية. ويأتي هذا في إطار الرغبة في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير قوى عاملة مهنية في القطاعات الحيوية الحرجة بالدولة، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها والتعافي منها، من خلال التعاون وتداول المعلومات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة.