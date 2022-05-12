«معلومات الوزراء» يبحث جاهزية 7 وزارات لمواجهة الهجمات السيبرانية

استضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعا مع ممثلي وزارات «الدفاع، الكهرباء والطاقة المتجددة، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، والطيران المدني»، إضافة إلى المجلس الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات EG-CERT، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وبمشاركة الجهات المعنية.

تأمين البنية التحتية المعلوماتية

يأتي الاجتماع في ضوء اهتمام الدولة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية، وجهود القوات المسلحة لتأمين البنية التحتية الحرجة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لمجابهة التهديدات السيبرانية ضد الأماكن والأهداف الحيوية لتجنب تداعياتها السلبية على المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.

سيناريوهات الهجمات السيبرانية

واستهدف الاجتماع، بحث كيفية تسجيل بيانات سيناريوهات الهجمات السيبرانية، وذلك استكمالا للجهود المشتركة في مجال إعداد وتجهيز مؤسسات الدولة للوقاية من مخاطر التهديدات السيبرانية، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمجابهة التهديدات السيبرانية ضد الأماكن والأهداف الحيوية لحماية أنظمة المعلومات على المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.

مناورة سيبرانية

يذكر أنّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نفذ مؤخرا وبالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، مناورة سيبرانية على مدار يومي 29 و28 مارس الماضي، بمشاركة عدد كبير الوزارات.

واستهدفت المناورة محاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية، لتعزيز التواصل والمشاركة في قياس مدى الاستجابة والجاهزية لمواجهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، وتأتي استجابة مركز المعلومات، للمشاركة في تنفيذ المناورة السيبرانية في إطار رئاسة المركز للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016، والتي تولي اهتماما كبيرا بالتدريب والتوعية ومتابعة الخطط التنفيذية للجهات المختلفة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.