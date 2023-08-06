المصريين الأحرار بالبحيرة يناقش «اتجاهات الزراعة الحديثة في ضوء تغير المناخ»

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة ندوة تثقيفية تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة للزراعة في ضوء التغيرات المناخية»، وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ومباشرة احمد حمودة أمين محافظة البحيرة وعضو الهيئة العليا.

الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك في إطار الدور التوعوي لكافة المواطنين وخاصة المعنيين من المزارعين واصحاب الاراضي الزراعية، وأحد روافد التحرك طبقا للحملة التمهيدية التي أطلقها الحزب لتأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

النظم الحديثة في الزراعة

وتحدث في الندوة الدكتور هاني مهنا عضو الهيئة العليا للحزب وأمين تنظيم المحافظة، والدكتور علاء الدين رشدي أمين التدريب والتثقيف هيئة مكتب المحافظة، وتضمنت الندوة الخطوات الرامية للقيادة السياسية تجاه النظم الحديثة في الزراعة وتدارك التغيرات المناخية وانعكاسات ذلك علي الاقتصاد والمنظومة الزراعية.