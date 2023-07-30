صناعة الشوكولاتة في خطر.. كيف أثرت التغيرات المناخية على إنتاج حبوب الكاكاو؟

شهدت أسعار حبوب الكاكاو، ارتفاعا لأعلى مستوى لها في أكثر من 10 سنوات، نتيجة التغيرات المناخية، حيث انخفضت أحجام الإنتاج في مناطق غربي أفريقيا، الأمر الذي انعكس على صناعة الشوكولاتة، وخلق حالة من القلق بين كبار المصنعين بشأن أسعارها وتأثيرها على الطلب، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج».

أسعار مكونات الشوكولاتة

ووفقًا لتقرير «بلومبرج»، يراهن المصنعون على أن أسعار مكونات الشوكولاتة الرئيسية ستظل مرتفعة حتى عام 2024، وتمثل أحجام إنتاج منطقة غرب أفريقيا من حبوب الكاكاو، أكثر من 66% من الإنتاج العالمي.

ظواهر مناخية قاسية أثرت على الإنتاج

وتعرضت صناعة الشوكولاتة، إلى ضربة قوية بسبب ظواهر مناخية، مثل الأمطار والعواصف، التي تؤثر على الأشجار وتؤدي إلى تعفن حبوب الكاكاو التي تدخل في صناعة الشوكولاتة، وفي الوقت نفسه أضرت الموجات الحارة وارتفاع درجات الحراراة إلى مستويات قياسية، بمحصول حبوب الكاكاو.

أبرز الدول المنتجة لحبوب الكاكاو

وتتوقع كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، أن ينخفض محصولها من حبوب الكاكاو بنحو الخمس، مقارنة بالعام الماضي، بينما تتوقع غانا التي تأتي في المرتبة الثانية ضمن أكبر منتجي حبوب الكاكاو، تراجعًا كبيرًا في المحصول، حسبما ذكرت بلومبرج.