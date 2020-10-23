محمد القرش: الدولة تنفذ خطة طموحة للتوسع في المنظومة الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تنفذ خطة كبيرة وطموحة، للتوسع في المنظومة الزراعية؛ لأنها قضية أمن غذائي للمواطن المصري، مؤكدا أنها حريصة دائما على توفير احتياجات الغذاء للمواطنين.

وأضاف "القرش" في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن الوزارة توسع في المساحات الزراعية، بالإضافة لتطوير أساليب الزراعة، ونظم الري، وتوفير أكبر استفادة ممكنة من المورد المائي، وبالتالي تبنت الدولة فكرة مشروع تطوير الري الحقلي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن الدولة بدأت عملية تبطين للترع، وإزالة الكسور بينها، للحفاظ على المياه، وحاليا تسعى لتطبيق الري الحديث، ما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، بمعنى أن عائد الأرض يكون أكبر، بالإضافة إلى أن تكلفة التسميد التي يجريها الفلاح للتربة سوف تنخفض، وهذا يساعده، موضحا أن مصادر التمويل تنسق مع البنوك والوزارة.

وفي وقت سابق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري، من خلال التحول للري الحديث.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الأهمية البالغة لهذه المنظومة التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما خاصا، من خلال تكليفه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، التي تضم أيضا رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع الموقف التنفيذي لهذه المنظومة بشكل مستمر؛ سعيا للانتهاء من تطوير نظم الري، ضمن مساحة المليون فدان، التي تتضمنها المنظومة في هذه المرحلة، وتنفذ بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي