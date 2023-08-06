افتتاح البرنامج التدريبي «كيان شباب يدير شباب» الموسم الخامس بالبحيرة

افتتح الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، البرنامج التدريبي «كيان شباب يدير شباب» الموسم الخامس، وذلك على مدار يومي السبت والأحد 5 و6 أغسطس بقاعة وجيه أباظة بنادي الألعاب بدمنهور.

300 شاب وفتاة في البرنامج

جاء ذلك بحضور ما يقرب من 300 شاب وفتاة، وتستهدف تلك البرامج التدريبية تطوير مهارات وقدرات الشباب في مجال إدارة الشباب، وتمكينهم من تحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.

وتشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الموضوعات لتحقيق التغيير والتطور المطلوب في المجتمع، كما تعد تلك التدريبات فرصة قيمة للشباب والفتيات الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح والتميز في مجال إدارة الشباب.

تنظيم برامج شبابية خلال الأيام القادمة

ومن المتوقع أن يستمر كيان شباب يدير شباب في تنظيم مثل هذه البرامج المفيدة للشباب خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تمتلك قوة شبابية هائلة قادرة على إحداث التغيير والتطور في البلاد.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة أنه تم تزويد الشباب بالفرص والمهارات اللازمة، مثل الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والتفكير النقدي والإبداعي والابتكار والتواصل الفعال والعمل الجماعي والقيادة والتأثير.