فحص 806 حالة بقافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية بنى سلامة بمركز وادي النطرون.

قافلة طبية في البحيرة

وتمكنت القافلة الطبية من الكشف على 806 مواطنًا مجاناً، من خلال 9 عيادات طبية.

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 195، عيادتي الأطفال 283، الجراحة 91، النساء 63، تنظيم الأسرة 19، العظام 110، الأنف والأذن 45»

وجود معامل طبية خلال القافلة

كما شملت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة،

وقدمت القافلة خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وجرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة المصرية وجهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.