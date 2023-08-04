مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة المحمودية في البحيرة

لقى طالب مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام داخل ترعة المحمودية بقرية قناطر بولين التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة.

غرق طالب في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد غرق طالب أثناء الاستحمام بترعة المحمودية بقرية قناطر بولين التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى محمد السيد أحمد، 15 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.