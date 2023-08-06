ديانا كرزون تشعل «مهرجان جرش» بميدلي لـ«أم كلثوم» في الأردن

لم يكن حضور «السوبر ستار» ديانا كرزون، عاديًا في الحفل الختامي لفعاليات «مهرجان جرش للثقافة والفنون» بالأردن في دورته السابعة والثلاثين، الذي أحيته مساء اليوم السبت وسط حضور جماهيري حاشد، واحتفى بالظهور الفني الأول لديانا بعد إنجابها طفلها «راشد».

وكما كان آخر ظهور لديانا كرازون قبل ولادتها، حاشدًا بالجمهور والمحبين في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين، جاء ظهورها الفني الأول على قدر شوق الجمهور لصوتها وأغانيها وإطلالتها.

إطلالة ديانا كرازون

تألقت ديانا في الحفل بفستان أسود، من إبداعات مصمم الأزياء الكويتي العالمي ظاهر باقر، ومكياج بوب بري وكوافير بودي قدري، لتسحر الجمهور بإطلالتها، قبل أن تأخذهم معها بصوتها الطربي في رحلة غنائية، قطفت فيها من كل بستان زهرة، برفقة فرقتها الموسيقية «الليدرز باند» بقيادة الفنان محمد عصفور، وزين اسم «ديانا»، ملابس الفرقة على ربطة العنق.

بدأت ديانا الحفل بأغنيتها الشهيرة «راسك بالعالي، التي تفاعل معها الجمهور وصارت نشيدًا مدهشًا في كل حفلاتها، قبل أن تقدم أغنيات: «ولعانة، وعالي علمنا وأردنية هالليلة، وهيلا يا أردنية»، لتشتعل المدرجات رقصًا ودبكات وتصفيقًا.. تفاعلًا مع نجمتهم المحبوبة.

ولم تغفل ديانا أن تقدم للجمهور جرعة عالية من الطرب، بأغنية الراحلة وردة الجزائرية «حرمت أحبك»، قبل أن تحتفي بجمهورية مصر العربية «ضيف شرف فعاليات مهرجان جرش هذا العام»، من خلال تقديمها ميدلي من أغنيات أم كلثوم.