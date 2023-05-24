ديانا كرازون تشارك في حفل للاحتفاء بزفاف ولي العهد الأردني

تستعد الفنانة ديانا كرازون للغناء أمام أكثر من 20 ألف شخص في الحفل الذي أعلن الأردن إقامته يوم الاثنين 29 مايو الحالي، في ستاد عمان الدولي بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، للاحتفاء بزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، وهو الحفل الذي نفذت تذاكره كاملة بعد أقل من ثلاث ساعات على طرحها.

ديانا: أشعر بفرحة كبيرة تُشبه فرحة جميع الأردنيين

وأعربت ديانا كرازون، عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في هذا الحفل، قائلة في بيانٍ صحفي: «فرحة كبيرة تُشبه فرحة جميع الأردنيين»، مشيرة إلى أن حالها كحال أي أم أردنية بفرح ابنها، وأن مشاعرها وأحاسيسها هي ما تحس به أي فتاة في زفاف شقيقها.

وأضافت ديانا أنها ستقدم أغاني الفرح بشكل عام، علماً بأنها تمتلك عدداً من الأغاني الخاصة بزفة العرسان، وسبق أن قدمتها هديةً إلى ولي العهد الأردني، إبان الإعلان عن خطوبته الآنسة رجوة آل سيف.

ديانا كرازون تطرح أغنية الهوية الأردنية

وكانت الفنانة ديانا كرازون، قد طرحت أغنية جديدة، تحمل اسم «الهوية أردنية»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تأتي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الاستقلال، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى كابو.