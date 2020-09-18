ديانا كرازون تطمئن جمهورها بعد أنباء القبض على زوجها خلال حفل الزفاف

طمأنت المطربة ديانا كرازون جمهورها، عقب الجدل الذي أثير حول استدعاء زوجها معاد العمري أثناء حفل الزفاف بسبب أعداد المدعوين بالحفل.

وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فرحتي فيكم كبيرة... فرحتي إن الله أعطاني عائلة حلوة وحنونة وسند متلكم .. أمي وتاج راسي ونفسي بها الدنيا.. أخوي واخواتي .. أصحابي اللي بجد بحسو فيني حتى لو بعاد عني".

وتابعت: "كل الناس اللي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شوفتها.. فرحتكم شوفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوة اللي كملت فرحتي الله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".