«الوزراء»: عبور أكبر مكتبة وأحدث مستشفى عائمان قناة السويس خلال يناير 2023

أعلن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أن شهر يناير 2023 شهد عبور أكبر مكتبة عائمة« LOGOS HOPE» تحمل على متنها 800 ألف كتاب، فضلاً عن عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ATOP» أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية في ديسمبر 2022، علاوة على عبور سفينة الركاب العملاقة «MSC WORLD EUROPA » أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية في نوفمبر 2022.

عبور أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم

ولفت المركز الإعلامي ، وفق تقرير صادر عنه ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا»، إلى عبور أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم، كما شهد أبريل 2022 إطلاق التطبيق الإلكتروني « – SC crossings »محاور عبور قناة السويس، ليجذب أكثر من 10 آلاف مستخدم منذ إطلاقه، بالإضافة إلى عبور السفينة GLOBAL MERCY» أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية في أغسطس 2021.

الدولة المصرية لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس

واوضح المركز أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوي وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميز.