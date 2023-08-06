«إعلامي الوزراء»: 1.07 مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ تأميمها

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنَّ عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.

ضخ 143.9 مليار دولار لخزانة الدولة

وأشار المركز، وفق تقرير صادر عنه ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا»، أنَّه تمّ تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، إذ بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كيلومتر بعد أن كان 164 كيلومتر، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلاً عن بلوغ أقصى طول مسموح 66 قدماً مقارنة بـ 22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر2 مقارنة بـ 304 أمتار2 في السابق.

أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن

وجاء في التقرير أنَّ أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ 18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.

تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة خلال أبريل 2023

وسلط التقرير الضوء على نجاحات حققتها قناة السويس، إذ شهد شهر أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة في الشهر ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023.