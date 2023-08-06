باحث سياسي: «الآلية الوزارية» أمل جديد لإنهاء الأزمة السودانية (فيديو)

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، إن اجتماع الآلية الوزارية اليوم في تشاد يأتي كاستحقاق لقرارات قمة دول جوار السودان التي عُقدت الشهر الماضي في القاهرة، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة تلوحُ أمام هذه الآلية لوضعِ خطةٍ واضحةٍ لرؤساء الدول، من أجل إزالة آثار الأزمة السودانية.

قمةَ دول جوار السودان انطلقتْ من أسسٍ واقعية

وأضافَ الباحث السياسي السوداني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليومَ الأحد، أن قمةَ دول جوار السودان انطلقتْ من أسسٍ واقعية ومنطقية بعدَ أن قامت بتحديد محدداتٍ واضحةً جدًا للنظرِ في الأزمة السودانية.

وتابع، بأن هذه المحددات جاءت مخالفة لتشكيل ما أريد له توصيفًا خاطئًا لا يؤدي إلى تحقيق الاستقرارَ أو يعيد السودان إلى وضعه الآمن، لافتًا إلى أن هذه المحددات تحافظ على سيادة السودان، وعلى المؤسسات الصلبة وتمنع التدخل غير الحميد.

تطورات كبيرة على الصعيدين العسكري والإنساني

ولفت الباحث السياسي السوداني إلى وجود تطورات كبيرة في المشهد السوداني على الأصعدة العسكرية والإنسانية والصعيد الدولية، إضافة إلى المبادرات السابقة.

وأشار إلى أنه يمكن للآلية الوزارية أن تستفيد من كل هذه التطورات حتى من مخرجات المبادرات السابقة تحديدًا، خاصة مبادرة دول جوار السودان التي قالت إنها لا تريد الانفراد بالملف السوداني، ولكن، تبحث عن التكامل مع كل من يحاول أن يسعى لإعادة الاستقرار للسودان.