الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان وتغليب مصلحة وطنهم

أعرب الأزهر الشريف عن شديدِ أسفِه لما يشهده إقليم دارفور في غرب السودان من أعمالِ عنفٍ أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء وإصابتهم، وأجبرت مئات الأُسرِ على ترك مساكنهم وبلدانهم للفرار والنجاة بأرواحهم من ويلات الصراعات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظَ شعب السودان، وأن يوحِّد كلمته، ويُعجِّل بنهاية هذه المأساة، وأن يرزق السودان الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

الأزهر يدعو الحكماء إلى تغليب مصلحة الوطن

ويدعو الأزهر حكماء السودان وأبناءَه إلى تغليب مصلحة وطنهم، والاحتكام لصوت العقل والحكمة، والرجوع إلى طاولة الحوار، ووقف النزاعات والصراعات التي لن ينتج عنها إلا مزيدٌ من القتل والدمار.

تسيير قوافل مساعدات إغاثية

كما يدعو الأزهر الشريف المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية كافَّة لتسيير قوافل مساعدات إغاثية عاجلة للأقاليم المتضررة من الصِّراعات في دولة السودان.