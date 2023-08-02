التجهيزات النهائية لمحطة السودان بالخط الثالث لمترو الأنفاق (صور)

نشرت وزارة النقل عددا من الصور للتجهيزات النهائية لمحطة السودان بالخط الثالث للمترو ضمن الجزء الثاني للمرحلة الثالثة بالمترو، والذي يمتد بطول 6.6 كيلومتر، وتشتمل على 1 محطة نفقية وهي السـودان، و4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية وهي المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، قالت الدكتور داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إن وزارة النقل عملت على التوسع في محطات مترو الأنفاق إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة، موضحة أن تنفيذ المحطات ومنها محطة السودان يجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية.

خدمة مناطق مزدحمة بالسكان

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن المحطات الجديدة تسهم في تيسير حركة نقل المواطنين، خاصة وأنها تخدم مناطق مزدحمة بالسكان مؤكدة أن افتتاح المحطات الجديدة يمثل نقلة نوعية جديدة لمنظومة النقل في مصر.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، استمرار تنفيذ المشروعات القومية في مجال النقل كمترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدة أن هذه المشروعات ساهمت في توفير آلاف فرص العمل.