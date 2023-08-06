تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
04:03 م | الأحد 06 أغسطس 2023
محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية
يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية بالدرجات ورابط التقديم، أحد أهم متطلبات طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بنوعياته «زراعي، صناعي، تجاري وفندقي، مزدوج» نظام الثلاث سنوات.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية بالدرجات، والذي تم إعلانه رسميا بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.
رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية
وأشار الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية من هـنـا.
مدارس فنية صناعية بنين نظام ثلاث سنوات جدارات
- طوسون الثانوية الصناعية بنين 205 درجات
- الشاطبي الميكانيكية الثانوية بنين 206 درجات
- السلام الثانوية الصناعية بنين 193 درجة
- محمد علي الزخرفية والمعمارية الثانوية بنين 190 درجة
الشهيد إسماعيل فهمى الثانوية الصناعية بنين 195 درجة
العامرية الثانوية الصناعية بنين 170 درجة
المسيري الثانوية الصناعية بنين 172 درجة
مدارس فنية صناعية بنات نظام ثلاث سنوات جدارات
محمد رجب الصناعية بنات 190 درجة
مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات 190 درجة
امبروزو الثانوية الصناعية بنات 190 درجة
الورديان الثانوية الصناعية بنات 203 درجات
المسيرى الثانوية الصناعية بنات 170 درجة
مدارس فنية صناعية بنين نظام الثلاث سنوات
الرأس السوداء الثانوية الصناعية بنين 197 درجة
الشهيد محمد نعيم النسيجية «فصول ملحقة - ميكو» 183 درجة
علي بن ابي طالب الثانوية الصناعية 165 درجة
مدارس فنية صناعية بنات نظام الثلاث سنوات
رشدي الثانوية الصناعية بنات 190 درجة
أبيس الثانوية الصناعية بنات 185 درجة