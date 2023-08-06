يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية بالدرجات ورابط التقديم، أحد أهم متطلبات طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بنوعياته «زراعي، صناعي، تجاري وفندقي، مزدوج» نظام الثلاث سنوات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية بالدرجات، والذي تم إعلانه رسميا بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية

وأشار الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المرحلة الثانية في محافظة الإسكندرية من هـنـا.

مدارس فنية صناعية بنين نظام ثلاث سنوات جدارات

- طوسون الثانوية الصناعية بنين 205 درجات

- الشاطبي الميكانيكية الثانوية بنين 206 درجات

- السلام الثانوية الصناعية بنين 193 درجة

- محمد علي الزخرفية والمعمارية الثانوية بنين 190 درجة

الشهيد إسماعيل فهمى الثانوية الصناعية بنين 195 درجة

العامرية الثانوية الصناعية بنين 170 درجة

المسيري الثانوية الصناعية بنين 172 درجة

مدارس فنية صناعية بنات نظام ثلاث سنوات جدارات

محمد رجب الصناعية بنات 190 درجة

مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات 190 درجة

امبروزو الثانوية الصناعية بنات 190 درجة

الورديان الثانوية الصناعية بنات 203 درجات

المسيرى الثانوية الصناعية بنات 170 درجة

مدارس فنية صناعية بنين نظام الثلاث سنوات

الرأس السوداء الثانوية الصناعية بنين 197 درجة

الشهيد محمد نعيم النسيجية «فصول ملحقة - ميكو» 183 درجة

علي بن ابي طالب الثانوية الصناعية 165 درجة

مدارس فنية صناعية بنات نظام الثلاث سنوات

رشدي الثانوية الصناعية بنات 190 درجة

أبيس الثانوية الصناعية بنات 185 درجة