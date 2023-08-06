«معلومات الوزراء» ينصح بزيارة شرم الشيخ: تجربة سياحية لا تنسى (صور)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا من الصور التي تكشف جمال مدينة شرم الشيخ، مناشدا المواطنين بالاستمتاع بزيارتها، واستكشاف جمالها الفريد، وتجربة العديد من النشاطات الممتعة بالمدينة الساحلية.

أسباب تجعلك تفكر تزور شرم الشيخ

ولفت المركز، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى عدة أسباب تجعلك تفكر في التنزه في شرم الشيخ ومنها ما يلي:

- شرم الشيخ واحدة من أجمل وجهات السفر في مصر والعالم.

- تقع في شبه جزيرة سيناء على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بشواطئها الرملية البيضاء الجميلة ومياهها الزرقاء الصافية.

- تعتبر شواطئ شرم الشيخ من بين أجمل الشواطئ في العالم.

- يمكنك الاستمتاع بالتشمس والسباحة في مياه البحر الأحمر الدافئة، وتجربة الغوص والغطس لاستكشاف الشعاب المرجانية الرائعة والحياة البحرية المتنوعة.

- تحتضن شرم الشيخ العديد من المنتجعات الفاخرة، التي توفر للزوار تجربة إقامة لا تُنسى، إذ تتميز هذه المنتجعات بالمساحات الخضراء الجميلة والمرافق الراقية مثل المسابح، والمطاعم الراقية.

- تُعتبر شرم الشيخ واحدة من أفضل الوجهات العالمية لمحبي الغوص والغطس، إذ تحتضن المياه الصافية العديد من الشعاب المرجانية الجميلة والمواقع البحرية المذهلة.

- يمكنك استكشاف غواصات الشعاب المرجانية والاستمتاع بمشاهدة الأسماك الملونة والحياة البحرية الغنية.

- لا يقتصر جمال شرم الشيخ على البحر فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الطبيعة البرية المحيطة بالمدينة.

- يمكنك قضاء وقت ممتع في استكشاف صحراء سيناء والتعرف على الحياة البرية المذهلة والمناظر الطبيعية الخلابة مثل جبل موسى ووادي القاعدة.

- توفر شرم الشيخ العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة للزوار، ويمكنك ركوب الجمال والدراجات النارية في الصحراء، والتزلج على الماء، والتجول في المدينة وزيارة المحلات التجارية والأسواق المحلية.