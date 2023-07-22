شرم الشيخ تستضيف اجتماعات «البنك الآسيوي» في سبتمبر

تستعد مصر لاستضافة اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بمدينة شرم الشيخ، في شهر سبتمبر المقبل، بحضور 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة، يشاركون في النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، بينهم 106 ما بين وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية بالدول الأعضاء، وتم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتحضيرية المشتركة بين وزارة المالية، وممثلي البنك الآسيوي، من أجل توفير مقومات النجاح لهذا الحدث المهم، الذي يتضمّن إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية، يسهم في فتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية.

«معيط»: نتطلع إلى جذب المزيد من التدفّقات الاستثمارية

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن عقد اجتماعات البنك الآسيوي في مصر يُعد بمثابة انطلاقة قوية نتطلع أن تساعد في جذب المزيد من التدفّقات الاستثمارية، على نحو يُعزّز المسار التنموي الهادف لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدّمة إليهم، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره المنشود، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وأضاف: «نستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الآسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يحقّق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن حجم التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ينعكس في محفظة استثمارية تجاوزت المليار دولار، والمساهمة في تمويل عدة مشروعات، منها محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط أبوقير، وبرنامج النمو الشامل من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التعاون في إصدار سندات «الباندا» لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً «أننا نتطلع لتوسيع أنشطة البنك الآسيوي في مصر، امتداداً للمسيرة المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية».

«عبدالله»: مصر سوق جاذبة للمستثمرين في التكنولوجيا المالية

في سياق آخر، اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، الذي استضافه البنك المركزى المصري على مدار يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

وأكد محافظ البنك المركزي أن «الموضوعات التي ناقشتها جلسات المؤتمر، بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول للاقتصاد الرقمي، والتوسّع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة، بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية».

وأوضح أن «مصر سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك جميع مقومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات السوق الكبيرة والبنية الأساسية المناسبة، والمناخ الداعم والمحفز على الابتكار».