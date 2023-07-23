 مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلات خاصة من إيطاليا والجزائر إلى شرم الشيخ

بدأت الشركة الوطنية مصرللطيران، اعتباراً من اليوم الأحد، تشغيل سلسلة رحلات خاصة مباشرة من مدينتي نابولي وكاتانيا الإيطاليتين الي مدينة شرم الشيخ، وذلك على متن طائراتها من طراز «بوينج B737-800»، التي تتسع لعدد 154 راكباً، ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران، لتنفيذ «رؤية مصر 2030» في هذا المجال.

وفي ذات السياق، بدأت مصرللطيران تشغيل سلسلة رحلات خاصة من الجزائر إلى شرم الشيخ، لنقل ما يقرب من 4500 سائح إلى مدينة السلام، على متن 32 رحلة جوية باستخدام طائرات من طراز «إيرباص A220-300»، التي تتسع لعدد 140 راكباً، وذلك بالتنسيق مع كبرى شركات السياحة بدولة الجزائر، والذين أعربوا عن سعادتهم بتشغيل هذه الرحلات المباشرة خلال موسم الصيف الحالي.