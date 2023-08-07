ينتظر طلاب الشهادة الثانوية، بدء المرحلة الثانية من مكتب التنسيق وهو موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد والمصىروفات الدراسية حيث يتم التقديم حسب المجموع وتقبل من شعبتى العلمي والأدبي والدبلومات الفنية.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد

يبدأ طلاب الثانوية العامة في التقديم لمكتب تنسيق الثانوية العامة في كلية التربية النوعية حيث تم تحديد موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد في المرحلة الأولى والتي بدأت من السبت ولمدة 5 أيام تحت اشراف الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

أقسام كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد

تستمر الدراسة في كلية كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد لمدة 4 سنوات، ويدرس طلاب كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد في اقسام متخصصة وهي:

قسم العلوم النفسية

قسم العلوم التربوية

قسم العلوم الأساسية

الأوراق المطلوبة في كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 -توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

مصاريف كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد

وتختلف مصاريف كلية التربية طفولة مبكرة بورسعيد من عام لآخر فقد تحددت في العام الماضي نحو ألف جنيه مصري بالإضافة إلى بعض المصروفات الإدارية.

وأعلن الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أنه من المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الجامعة عن مصاريف كلية الطب جامعة بورسعيد لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسته الطارئة الأسبوع الجاري للإقرار بذلك.