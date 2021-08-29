مميزات كلية الطفولة المبكرة بالزقازيق.. تقبل من 304 درجات

أعلنت جامعة الزقازيق الحدل الأدنى لـتنسيق كلية الطفولة المبكرة بالزقازيق، حيث تستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» والراغبين في الالتحاق بالكلية، وهي من الكليات الجديدة التي تسعى إلى تحقيق الارتقاء والتميز والريادة التربوية بما يسهم في إعداد خريجي الكلية في مجالات التعليم والتدريب المستمر، وخدمة المجتمع في مجال الطفولة المبكرة على المستوى المحلي والإقليمي.

تنسيق كلية الإعاقة والتأهيل بالزقازيق 2021

وأفادت جامعة الزقازيق أن تنسيق المرحلة الأولى كلية طفولة مبكرة الزقازيق 304 درجات، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور، وطباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق على الإنترنت.

تنسيق كلية الإعاقة والتأهيل بالزقازيق 2021.. شروط الالتحاق

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بقسميها العلمي «علوم ورياضيات» والأدبي أو ما يعادلها من بلاد أخرى، وتقبل خريجي شعبة الرياضيات في البرنامج التربوي ليتم إعدادهم معلمين للرياضيات لذوي الإعاقات أو في مدارس الدمج، وأن يجتاز الطالب الاختبارات أو المقابلات التي يتم إجراؤها بالكلية للتحقق من لياقته للعمل مع فئات ذوي الإعاقة، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي المقرر.

تنسيق كلية الإعاقة والتأهيل بالزقازيق 2021.. رسالة الكلية

تسعى الكلية إلى إكساب مهارات العمل المهني مع أطفال الحضانة ورياض الأطفال من سن «2-6» سنوات وتأهيلهم لمرحلة التعليم الأساسي، لأداء الأدوار المهنية والبحثية والمجتمعية، ونشر ثقافة الجودة للمنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً، والانطلاق من الأصالة والمعاصرة والتميز والريادة لمرحلة الطفولة المبكرة، كما تسعى إلى إعداد كوادر بشرية رائدة علميا ومهنيا وإكساب مهارات العمل المهني مع أطفال الحضانة ورياض الأطفال من سن 2-6 سنوات وتأهيلهم لمرحلة التعليم الأساسي، لأداء الأدوار المهنية والبحثية والمجتمعية.

تنسيق كلية الإعاقة والتأهيل بالزقازيق 2021.. أهداف الكلية

تهدف الكلية إلى إعداد خريجي الطفولة المبكرة بمواصفات تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتقديم مستوى علمي ومهني وثقافي متميز للطالبات والعاملين في مجال الطفولة المبكرة ومسايرتهم للاتجاهات التربوية المعاصرة. وخدمة المجتمع المدني من خلال تقديم دورات وورش عمل في مجال الطفولة المبكرة للقائمين على أمر الطفل في هذه المرحلة.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية والتعاون معها في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المشورة الفنية للأفراد والمؤسسات في مجالات التخصص المختلفة، وتطوير البنية التحتية للكلية اللازمة لرفع كفاءة العملية التعليمية وجودتها بالكلية، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس لنشر أبحاثهم دوليا للتصنيف العالمي للكليات، وإجراء بحوث أكاديمية تنموية تساهم في حل المشكلات المجتمعية وفق التخصص لتلبية احتياج المجتمع المحلي من الخدمات والاستشارات في مجال الطفولة المبكرة.