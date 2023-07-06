«الشباب والرياضة» بالإسكندرية: تنفيذ أنشطة فنية لتنمية الطفولة المبكرة

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة، يجرى تنفيذ عدة نشاطات تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بمراكز الشباب، من خلال الرسم والتلوين وتركيب البازل.

الهدف من النشاط

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا النشاط يجرى من خلال المراكز التطوعية لتنمية الطفولة بهدف تنمية مهاراتهم وتعليمهم بأسلوب بسيط وغير معقد، حتى يستطيعون استيعاب الأشياء بسهولة، وفي كل نشاط يجرى تعليمهم إحدى الآداب المهمة مثل فضيلة آداب الطعام والتسمية قبل تناول الطعام وتحفيظهم حديث شريف مكمل للنشاط مثل «يا غلام سم الله وكل بيمينك» كذلك يلعبون بازل تعليمي ماث وحيوانات يتعلمون من خلاله أسماء وأشكال الحيوانات وحفظ الحروف والأرقام .