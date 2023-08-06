تفاصيل التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات في كفر الشيخ

يُنظم مركز استدامة التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، فرع الدراسات الوطنية برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات، الذي بدأ من منتصف شهر مايو الماضي، لمدة 4 أشهر ينتهي في منتصف سبتمبر المقبل بحزمة من البرامج التدريبية تُناسب مختلف الأعمار السنية، وتُلبي طموح الراغبين في التطوير بأسعار منافسة ومدعمة بقيم مخفضة، تخفيفاً على كاهل الأسر الراغبة في توجيه طاقات أبنائها في تدريبات ذات نفع خلال العطلة الصيفية.

إطلاق برامج التدريب الصيفي المخفضة لكافة الفئات المجتمعية

يأتي ذلك بناءً على التكليفات الصادرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بشأن إطلاق برامج التدريب الصيفي المخفضة لكافة الفئات المجتمعية من أبناء المحافظة من الطلاب والخريجين، لتقديم برامج نوعية تخصصية تساهم في الارتقاء بالقدرات الشخصية والتطويرية والمهارية لهم وكذا تأهيلهم لسوق العمل.

تقديم الخدمات التدريبية لـ655 متدرب بإجمالي 82 برنامج تدريبي

جدير بالذكر أنّه بانتصاف موسم التدريب الصيفي استطاع المركز تقديم خدماته التدريبية لـ655 متدربا بإجمالي 82 برنامجا تدريبيا شملت برامج «الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL - اللغة الإنجليزية - البرمجة - برمجة المواقع الإلكترونية - المحاسبة الإلكترونية - تصميم الجرافيك»، وغيرها من البرامج.

وجدّد المركز الدعوة لأبناء محافظة كفر الشيخ من مختلف الفئات العمرية الراغبين في الاستغلال الأمثل لعطلة نهاية العام لحجز أماكنهم في البرامج المقدمة خلال النصف الثاني من برنامج التدريب الصيفي والاستفادة من العروض المتاحة حتى نهاية موسم صيف 2023، معلناً أرقام التواصل للاستعلام عن خدمات المركز من خلال الأرقام 01008001623 - 01008001924 أو التكرم بالزيارة مركز استدامة 2 - مبنى الدراسات الوطنية - بجوار معهد الخدمة بكفر الشيخ.