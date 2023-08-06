صبرة القاسمي: لم يكن هناك مشروع يحمي الشباب من براثن الإرهاب في التسعينيات

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن بداية احتكاكه بالجماعات الإرهابية، كان في العام 1985، مثل الإخوان والسلفية والجهاد، حتى العام 1991، كان الشباب موزعين بين هذه الجماعات، ويتنقلون بينها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لم يكن هناك مشروع يحمي هؤلاء الشباب من براثن هذه الجماعات.

خطورة الإرهابي وجدي غنيم

وذكر أن الإرهابي وجدي غنيم، كان يحرض الشباب على نظام الحكم، بينما يجهل الشباب أي شيء عن دولته، وعن نظام الحكم، فينجذب بسهولة لهذا البوق الإرهابي الذي يتحدث زورا ضد الدولة المصرية.

كان فريسة للجماعة

وأوضح أنه أحد من وقعوا فريسة لهذا البوق المزيف، وقضى تجربة امتدت نحو 20 عاما، تنقل فيها بين الجماعات من الدعوة السلفية إلى الإخوان الإرهابية ثم الجهاد الإسلامي، ودخل السجن.