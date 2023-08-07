صبرة القاسمي لـ«الشاهد»: القضاء المصري كان عادلا في الحكم على قيادات الإخوان

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن الإخوان لديهم من الخسة والندالة ما جعلهم يدفعون بالفتيات البريئات صغار السن في مواجهة قوات فض اعتصام رابعة بينما هرب القيادات.

وأضاف القاسمي خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان يريدون دائما أن تكون لهم مظلومية خاصة بهم ولو كذبا وزورا من أجل أن يحققوا من خلفها مكاسب.

عدل القضاء المصري في الحكم على الإخوان

وأشاد مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، بالقضاء المصري الذي كان عادلا جدا في الحكم على قيادات الإخوان وأبنائهم وأعطاهم كل حقوقهم في التقاضي، ولم يعاملهم كما يعاملون المصريين، فهم يحقدون على المصريين ويكرهونهم.

برنامج الشاهد

ويُذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.