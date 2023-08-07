قرار مفاجئ من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا.. أبلغ به الأهلي

أكد الاعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، للنادي الأهلي.

تخفيض عقوبة كهربا من 12 إلى 6 مباريات

وقال الحديدي في تصريحات تليفزيونية، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه.

وأضاف: «عقوبة محمود كهربا جاءت وفق ما أكدة المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة».

وأشار «الحديدي» إلى أن لجنة التظلمات أصدرت العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها يوم الأحد بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

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