قوافل طبية ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بحي الجناين في السويس

تجري إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس، ومبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة عددا من القوافل العلاجية بالقطاع الريفي بمحافظة السويس من خلال مراكز الشباب بحي الجناين.

مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة»

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، 100 يوم صحة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، والدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس والسيدة الرفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع السويس.

قوافل طبية

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن القوافل سوف تتنقل كل يوم بمركز شاب، وأن القوافل سوف تتضمن، قوافل طبية لعلاج الأمراض المزمنة وصحة المرأة الاعتلال الكلوي ومبادرة صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدي وعقد ندوة تثقيفية عن أخطار الزواج المبكر، وأطفال الشوارع، وفوائد تنظيم الأسرة ولجنة اختبار فوري لمحو الأمية وهي مبادرة ستنفذ على مدار الأسبوع كل يوم في مركز شباب في حضور هناء مصطفى مدير إدارة الشباب.