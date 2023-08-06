الدرجات العلمية والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد في السويس

الدرجات العلمية والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد، محط أنظار طلاب الثانوية العامة إذ تعتبر إحدى الكليات المتميزة، التي تهدف إلى بناء القدرات العلمية في مجالي العلوم السياسية والاقتصاد، والتميز في البحث العلمي اسهاماً في النهضة المعرفية والتنمية الشاملة.

الدرجات العلمية والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد

وبحسب الدكتور نيبال عز الدين جميل، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، فإن الدرجات العلمية والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد، توفرها جامعة السويس، للطلبة الراغبين في وضع الكلية على أولوية رغباتهم، تأتي في مقدمتها أنها تتحمل رسالة النهوض بالمعارف السياسية والاقتصادية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وتنمية القدرات والمهارات بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية لمجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية وتهدف إلى تخريج نوعية متميزة ورفيعة المستوى من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية بالكلية وفقاً لمعايير الجودة والتميز الدولية.

الدرجات العملية التي تمنحها كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

- تمنح كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، درجة البكالوريوس في السياسة والاقتصاد.

تمنح درجتي، ماجيستير ودكتوراة في العلوم السياسية والاقتصاد، بالإضافة إلى منح الدبلومات في العديد من الفروع الخاصة بالعلوم السياسية والاقتصادية.

البرامج غير التقليدية التي تقدمها كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

وتقدم كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس برامج غير تقليدية، بحسب موقع الجامعة الرسمي، وهي علوم سياسية باللغة الانجليزية، وبرنامج اقتصاد باللغة الانجليزية.

الأرواق المطلوبة للتقديم لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة.

- أصل شهادة الميلاد.

- عدد 8 صور شخصية مدون عليها الاسم بالكامل.

- صورة من استمارة 6 جند للطلاب الذكور أو استمارة 7 جند.

- إيصال بالمصروفات الدراسية بعد سدادها.

- أصل بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.