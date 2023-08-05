تقديم 6 آلاف و932 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 6 آلاف و932 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 4 أغسطس، في جميع مراكز ومدن المحافظة.

تقديم 6 آلاف و932 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة»

وأوضحت «محمود»، أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 971 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 508 خدمة.

تقديم 64 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأضافت «محمود»، أنّ المبادرة قدمت أيضاً خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ41 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1701 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بجانب تقديم 64 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 271 مواطن، لافتاً أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 599 منتفعة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2570 طفلاً وطفلة.

عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية

وأضاف «الشربيني»، أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».