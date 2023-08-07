هيئة الاستثمار: توصلنا إلى حلول لـ75% من مشكلات القطاع الخاص

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّ القطاع الخاص له وجود قوي في الاقتصاد الوطني وله دور مهم، لافتا إلى أنّه جرى وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمتغيرات العالمية التي نشهدها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الهيئة اليوم الاثنين، أنّ النصف الأول من العام الجاري، شهد التوصل إلى حل 75% من المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، متابعا: «نعمل على عملية التنمية المستدامة والاستثمار المستدام من خلال وضع أهداف وخطط لتحقيق ذلك».

ولفت إلى التعامل مع بعض التحديات الخاصة بالقطاع الخاص مثل القطاع العقاري وقطاع الصناعة، وتم العمل عليها، ومن خلال منتدى الأعمال والهدف منه وضع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ووضع حلول لهذه التحديات والعمل على حلها مع بعض، موضحا أنّه جرى تناول بعض التحديات الخاصة بالمنظومة الضريبية، واتخاذ قرارات الفترة الماضية ساهمت في حل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعات كافة.