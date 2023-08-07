الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، إذ تتراوح العظمى على القاهرة من 36 لـ37 درجة مئوية، ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة تصل درجات الحرارة المحسوسة لـ40 درجة مئوية.

أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن طقس اليوم أقل حدة من الأمس ولكنه يظل شديد الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهي أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترات الليل تنخفض به درجات الحرارة، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، مع نشاط نسبي للرياح يساعدنا بشكل كبير على عدم الشعور بالرطوبة.

أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة رطبة معظم أنحاء الجمهورية

وشرحت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة رطبة معظم أنحاء الجمهورية، موضحة أنه نظرا إلى ارتفاع نسب الرطوبة بالطقس فإنه يوجد تكون للشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس.