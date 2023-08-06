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الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة غدا حتى السبت المقبل.. العظمى بالقاهرة 36

كتب:

شريف سليمان
11:37 م | الأحد 06 أغسطس 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضا على مستوى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وغدا سيبدأ الانخفاض، مشيرا إلى أن العظمى في القاهرة غدا تسجل 36 درجة مئوية في الظل، وستنخفض بشكل تدريجي حتى يوم السبت المقبل، خاصة بالمحافظات الشمالية.

أغلب المحافظات ستشهد انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، أن معظم المحافظات ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وسنشعر بنسب الرطوبة، ونشاط نسبي للرياح، يبدأ من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

استمرار الرطوبة وفرص لسقوط الأمطار في أغسطس

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن الرطوبة مستمرة وسيكون هناك فرص لسقوط أمطار في شهر أغسطس، ومنها حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، نتيجة للحزام المداري، حيث بدأ في شمال السودان ويؤثر على مصر، لكنه لن يؤثر على المناطق الشمالية بشكل كبير.

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بقلم شريف سليمان