موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر اليوم إذ تصل الحرارة إلى 46 درجة مئوية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، و42 درجة على القاهرة، و38 درجة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم يوجد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بنحو 4 درجات، لتسود أجواء طقس شديدة الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الرعدية على «أسوان- حلايب - شلاتين - أبوسمبل - الوادي الجديد» مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، ويصاحبها انخفاض على مستوي الروية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة، وذلك نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد، أن موعد انتهاء الموجة الحارة، سيكون بدءا من الغد إذ نشهد انخفاضًا في الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على شمال البلاد وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري، فى حين تظل محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة.