سويسرا تبدأ ترشيحات أوسكار أفضل فيلم دولي بـ«Thunder»

تستعد جائزة أوسكار لتلقي ترشيحات في فئة أفضل فيلم دولي، في نسختها الـ96 المقرر إقامتها في مارس 2024، وكانت سويسرا أول الدول التي بدأت الترشيحات باختيار فيلم «Thunder» وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة كارمن جاكير، للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي في أوسكار 2024.

عرض فيلم «Thunder» لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي العام الماضي، وحقق ردود أفعال إيجابية، وبعدها عرض في عدد من المهرجانات السينمائية حول العالم، ومنها سان سيباستيان وبوسان وزيورخ ولوكارنو السينمائي، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Thunder»

تدور أحداث الفيلم في قرية سويسرية صغيرة عام 1900، حول «إليزابيث» البالغة من العمر 17 عامًا، تؤدي دورها الممثلة الفرنسية ليليث جراسموج، والتي تستعد لأخذ عهودها في دير للراهبات عندما يتم استدعاؤها إلى المنزل بعد وفاة أختها الغامضة، عند عودتها تبدأ في التمرد على قيود الحياة في القرية.

وسبق وحصلت سويسرا على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي مرتين، الأولى لفيلم «Dangerous Moves» إخراج ريتشارد ديمبو في عام 1985، والثانية لفيلم «Journey of Hope» إخراج كزافييه كولر في عام 1991.

ويعتبر فيلم «Thunder» أول فيلم يتم الإعلان عنه عن فئة الأفلام الدولية لجوائز أوسكار، والتي تضمنت العام الماضي مشاركة من 92 دولة، وفاز بالجائزة الفيلم الألماني «All Quiet On The Western Front».