بريندان فريزر بعد حصوله على جائزة أوسكار: أصبحت صعب الإرضاء

كشف الممثل الأمريكي بريندان فريزر، أنه يتأنى في خطواته المقبلة خلال مسيرته التمثيلية، ذلك بعد أكثر من شهر من فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه في فيلم «The Whale» في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ95، مشيرا إلى أنه لم يضع خططا لأعماله القادمة، قائلا: «في الوقت الحالي ليس لدي مشاريع جديدة، أعتقد أني صعب الإرضاء في الوقت الحالي».

وأشار بريندان فريزر إلى أنه يلعب دورا في دراما الجريمة «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي سيعرض للمرة الأولى في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي هذا الشهر، خلال حواره مع الإذاعية هانا ستورم، معبرا عن حماسه لمشاهدة الفيلم، وأشاد بممثليه والمخرج الأسطوري سكورسيزي، على حد تعبيره، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

فيلم «Killers of the Flower Moon» عمل ملحمي

وتحدث فريزر عن كواليس العمل، قائلا: «كنا نعمل في طقس حار حقًا في أوكلاهوما، ولا يمكنني المبالغة في مشاركتي في هذا الفيلم لأنه فيلم ملحمي، هناك الكثير من الممثلين في هذا الفيلم عندما تشاهده ستجدوني في مشهد أو اثنين في النهاية».