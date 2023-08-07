الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى صيف 2024 بسبب التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي الذي يضرب البلاد مصده شبه الجزيرة العربية، إذ يؤدي لارتفاع الحرارة في الجزيرة العربية بدرجات تصل لـ50 مئوية، حتى يمر بالبحر المتوسط فيحمل ببخار الماء، منوهة بأن هذا الالتقاء يؤدي لارتفاع الرطوبة بحالة الطقس ودرجات الحرارة المحسوسة.

سبب حدوث الفيضانات في الصيف

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر لم تعتد دائما ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر وفترات طويلة مثل هذا العام؛ ويرجع ذلك إلى فعل التغيرات المناخية وظاهرة النينيو التي تتكرر كل عامين، والتي ستستمر حتى صيف 2024».

وتابعت أن حدوث الفيضانات في فصل الصيف أمرا غير طبيعي بسبب التغيرات المناخية وتغيير منظومة التغييرات الضغطية، معلقة: «هناك مناطق لم تسقط فيها الأمطار، ومناطق كانت معتادة على سقوط الأمطار وأصبحت تتعرض لموجات جفاف».