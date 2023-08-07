البابا تواضروس يهنئ الأقباط بصوم العذراء: فترة زهد

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بصوم العذراء والذي بدأ اليوم، وهو أحد الأصوام التي يقدسها الأقباط.

رسالة البابا تواضروس لتهنئة الأقباط بصوم العذراء

ووصف البابا تواضروس صوم العذراء بأنّه آخر الأصوام بالسنة الكنسية والتي تبدأ بصوم الميلاد ثم الصوم الكبير ويعقبه صوم الرسل لتختتم الكنيسة السنة بصوم العذراء، وقال البابا: «صوم العذراء، صوم محبوب جدا، وكان مقتصرا في البداية على أديرة الراهبات ثم بدأ بعد ذلك يقبل عليه الشعب».

وأوضح البابا، خلال كلمته أنّ الأقباط يختلفون في أساليب هذا الصوم حيث يندر من يستطيع ألا يأخذ بركة صوم العفيفة بل ويتجه البعض إلى التقشف والزهد خلال فترة الصوم، فيما يمتنع البعض عن تناول الأسماك بالرغم من أنه صوم من الدرجة الثانية المسموح بها بالاسماك، ينذر البعض لصوم الـ15 بماء وملح دون زيت حبا في من ولدت المسيح وكانت مثال في الطاعة.

أللقاب السيدة العذراء مريم

وأشار البابا إلى أن الكنيسة تتذكر خلال فترة صوم السيدة العذراء والتي تكرمها الكنيسة وتطلق عليها لقب «فخر جنسنا» و«كنز الفضائل» حيث لها كثير من الفضائل التي تركتها للبشرية.

وأكد البابا: «تحب مصر وتجلى هذا الحب في زيارة العذراء ووليدها لمصر هروباً من هيرودس، كما تمت معجزة نقل جبل المقطم بشفاعتها وكذلك عندما ظهرت فوق قباب كنيستها في الزيتون في القرن الماضي».