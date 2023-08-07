الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم العذراء لمدة 15 يوما

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم العذراء «أم النور» الذي فرضته الكنيسة إكراما للسيدة العذراء، إذ يحرص خلاله الأقباط على الاحتفال ومدح العفيفة خلال النهضات والموالد التي تقام في الكنائس والأديرة.

عادات الأقباط في صوم العذراء

ويستمر صوم العذراء 15 يوما، لينته بتذكار ظهور جسد العذراء يوم 22 أغسطس، ويقدس الأقباط صوم «أم النور» حيث يتبعوا خلاله عادات تميزه عن بقية الأصوام في الكنيسة حيث تتنوع فيه أساليب الصوم بين الانقطاعي حتى الغروب والصوم بالماء والملح والامتناع عن الأسماك على الرغم من كونه صوم من الدرجة الأولى.

وتحتفل الكنائس بنهضة صوم العذراء وإقامة صلوات العشية وسط حضور كثيف من الأقباط طوال الـ15 يوما، وصولا ليوم 22 حيث يكون الاحتفال الكبير.

ويصوم الأقباط صوم العذراء تذكاراً لصوم التلاميذ ليروا جسد العذراء مريم الذي صعد بعد أن تنيحت بثلاثة أيام، بحسب الاعتقاد المسيحي، وهذا الصوم يسمى باسمها تكريما لها واستشفاعاً بها.

موالد العذراء في الأديرة والكنائس

ويقبل الأقباط خلال موسم صوم العذراء على الأديرة التي باركتها العذراء خلال رحلتها في مصر لثلاث سنوات ونصف هروبًا بولدها حيث تركت بصمات لا يمحوها الزمان يتبارك منها المجميع خلال زيارتهم لتلك الأماكن المقدسة، حيث يقيم دير العذراء درنكة مولد من 7 أغسطس وحتى 22 أغسطس الليلة الكبيرة ويحضر المولد ما يقرب لمليون زائر، فيما تحتفل كنيسة العذراء بمسطرد بمولد يتبارك به الكثيرين من خلال زيارة المغارة التي مكثت فيها العذراء مريم ووليدها.