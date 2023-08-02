البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي مع شباب «لوجوس» الثالث بخمس لغات

صلى البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، اليوم، مع شباب ملتقى لوجوس الثالث، في إطار برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات لوجوس لشباب العالم الذي يتواجد حاليًا في مصر لتقديم خدمات متنوعة في أماكن عدة.

وأقيمت صلوات القداس بخمس لغات مختلفة بحسب بلاد الشباب المشاركين فيه من كل إيبارشيات الكرازة حول العالم، وفي نهايته وزع قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية على الشباب.

مشاركة 100 شاب من خمس قارات

ويشارك في أسبوع الخدمة الثالث 100 شاب وشابة من 5 قارات، للعام الثاني على التوالي، ويقدمون خلاله خدمات متنوعة ما بين كرنفالات للأطفال وزيارة المستشفيات وبيوت ضيافة الأيتام وخدمة أبناء السودان والمناطق المحتاجة، ويقدمون هذه الخدمات لما يزيد عن 1500 طفل وعدد كبير من الأسر.

اللقاءات السنوية للبابا تواضروس مع شباب

جدير بالذكر أن تلك الخدمة بدأها قداسة البابا منذ عام 2018 من خلال لقاءات سنوية للشباب القبطي في بلاد المهجر، وأيضًا الشباب القبطى داخل مصر. ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال العام الجاري، بعد أسبوع الخدمة الثاني للشباب المصري، الذي أقيم في يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 110 شباب من داخل مصر.