رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي مع شباب «لوجوس» الثالث بخمس لغات

كتب:

مريم شريف
10:00 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
البابا تواضروس برفقه شباب الملتقى

البابا تواضروس برفقه شباب الملتقى

صلى البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، اليوم، مع شباب ملتقى لوجوس الثالث، في إطار برنامج أسبوع الخدمة الثالث لملتقيات لوجوس لشباب العالم الذي يتواجد حاليًا في مصر لتقديم خدمات متنوعة في أماكن عدة.

وأقيمت صلوات القداس بخمس لغات مختلفة بحسب بلاد الشباب المشاركين فيه من كل إيبارشيات الكرازة حول العالم، وفي نهايته وزع قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية على الشباب.

مشاركة 100 شاب من خمس قارات

ويشارك في أسبوع الخدمة الثالث 100 شاب وشابة من 5 قارات، للعام الثاني على التوالي، ويقدمون خلاله خدمات متنوعة ما بين كرنفالات للأطفال وزيارة المستشفيات وبيوت ضيافة الأيتام وخدمة أبناء السودان والمناطق المحتاجة، ويقدمون هذه الخدمات لما يزيد عن 1500 طفل وعدد كبير من الأسر.

اللقاءات السنوية للبابا تواضروس مع شباب

جدير بالذكر أن تلك الخدمة بدأها قداسة البابا منذ عام 2018 من خلال لقاءات سنوية للشباب القبطي في بلاد المهجر، وأيضًا الشباب القبطى داخل مصر. ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال العام الجاري، بعد أسبوع الخدمة الثاني للشباب المصري، الذي أقيم في يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 110 شباب من داخل مصر.

اقرأ المزيد:

البابا تواضروس يلتقي الحاصلين على الماچستير والدكتوراه في الدراسات القبطية

البابا تواضروس لكهنة كنائس الخليج: اجعلوا للخدمة مذاقا وتأثيرا

البابا تواضروس يلتقي قيادات أسقفية الخدمات وكهنة عدد من كنائس القاهرة

تفاصيل المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج في «لوجوس» بحضور البابا تواضروس

البابا تواضروس: نمو الإيمان مرتبط بالقداسة والبر

البابا تواضروس يكشف عن 3 سمات لهذا الزمان 
بقلم مريم شريف