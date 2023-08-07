تفاصيل حالة الطقس في أغسطس.. «الأرصاد» تجيب

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس شهر أغسطس يشهد استقرارا في معدلات الحرارة، إذ إنّ الموجات الحارة على شمال البلاد، وشديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وصولا إلى جنوب البلاد، ستظل مستمرة طوال الشهر، وذلك يرجع لعدة أسباب مختلفة، ومنها استمرار تأثير ظاهرتي «القبة الحرارية» و«النينو» إضافة إلى «الحزام المداري» الممتد من خط الاستواء، وأثر بشكل كبير على دول منابع النيل وامتد خلال الأيام الأخيرة إلى جنوب البلاد، حيث ظهرت الأمطار الصيفية الرعدية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي كسر حاجز 46 درجة.

طقس أغسطس

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو مكتب الأرصاد لـ«الوطن»، أنّ طقس شهر أغسطس يشهد ارتفاعا كبيرا في الرطوبة بنسب متفاوتة بين شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطى وجنوب البلاد، حيث تكسر حاجز 90% على شمال الوجه البحري والمحافظات الساحلية، و80% على محافظة القاهرة الكبرى، وتظل مستمرة حتى بداية سبتمبر المقبل، مع استمرار عدم الاستقرار في معدلات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع

وأضافت غانم، أنّنا نشهد اليوم تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة عن أمس، رغم أنّ الأجواء تظل حارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المنتظر حدوث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بقيم تتراوح بين 5-6 درجات، في حين تظل الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة أقصى جنوب البلاد.