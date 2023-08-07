الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار التي بدأت منذ عدة أيام، مستمرة على المناطق الجنوبية، وتحديدا حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل، وأسوان ومحافظة الوادي الجديد، موضحة أنه يوجد أمطار وارتفاع في درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية، حيث تصل درجات الحرارة لـ44 درجة مئوية مع الأمطار، لأن الأمطار أسبابها ارتفاع الحزام المداري المسبب للأمطار بالسودان وإثيوبيا ويكون مكانه عند خط الاستواء.

الأمطار التي تسقط على جنوب البلاد لا تؤثر على الأنشطة اليومية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الأمطار التي تسقط على جنوب البلاد لا تؤثر على الأنشطة اليومية وتكون أمطار رعدية، وتصحبها رياح وأتربة ورمال مثارة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مشددة على أن المناطق الشمالية لا تصلها الأمطار أو الأتربة والرياح والرمال، فالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري لا يصلهم كل هذا.

متوقع مزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع غدا مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، إذ تصل العظمي إلى 33 درجة، ولكن تستمر نسب الرطوبة طوال شهر أغسطس.