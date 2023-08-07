ندوة في البحيرة للتعريف بقانون الطفل وخدمات خط النجدة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة أمل زکريا قطب، ندوة «التعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة للأطفال»، وكذلك التعريف بخط نجدة الطفل 16000، عضو مجلس النواب، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك.

التعريف بخط نجدة الطفل

جاءت ندوة التعريف بخط نجدة الطفل بالجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال بالبحيرة «مؤسسة البنات بالأبعادية»، وذلك بحضور فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وأميمة المسيرى مقررة اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

الممارسات الضارة للطفل

وتناولت الندوة زيادة الوعي لدى المواطنين حول الممارسات الضارة للطفل، وكذلك التعريف بقانون الطفل، وما يقدمه خط نجدة الطفل بإعتباره آلية لتلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، فضلاً عن حقهم في التعرف على الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والقانونية والقضائية التي تلتزم بها الدولة وفقاً للدستور.

وتضمنت الندوة أيضا خطورة الزواج المبكر "زواج الأطفال قبل سن 18 سنة" وعقوبة الختان وتجريم القانون له، نظراً لما ينتج عنه من أضرار صحية أو نفسية تؤثر عليهن فى المستقبل.

كما تم خلال الندوة عرض عدد من أشكال الممارسات الضارة للأطفال، والتي يكون لها عواقب وخيمة على حياة الطفل ونموه وصحته وتعليمه وحمايته، ومن بينها «العنف ضد الأطفال، التسرب من التعليم »

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة للأطفال.