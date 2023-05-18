محمود فوزي: قانون الطفل يعطى الولاية التعليمية للحاضن بشكل مطلق

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إننا هنا اليوم ليس لنقف في صف المرأة أو الرجل، جميعنا هنا من أجل حماية الطفل الذي حمته الشريعة الإسلامية وحفظت حقوقه، وكانت مرجعنا للعالم كله، لما بها من إنصاف وحماية وشرح تفاصيل الحفاظ على الأطفال والأسرة بشكل عام.

جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»

وأضاف خلال جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أن الحوار الوطني محكوم بأسس وأطر دستورية، وأن ما يتم مناقشته حول الوصاية هي وصاية على المال والتعليم وليس على النفس، مؤكدا أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

قانون الطفل

وأشار «فوزي»، إلى أن قانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق في الولاية التعليمية للحاضن، لافتا إلى أن هناك بعض المعوقات يتم مناقشته الآن، موضحا أن سن الحضانة عرض على المحكمة الدستورية العليا عام 2008، وذكرت أن تحديد المشرع لسن الحضانة من الأشياء الاجتهادية، وأن الموضوع يدور على مصلحة الطفل.